Bommetje binnen Sloveense ploeg? Opvallende reden voor lange vlucht van Pogacar op WK

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar verraste vriend en vijand met zijn lange vlucht op het WK. De Sloveen zou daar wel eens een opvallende reden voor gehad hebben.

Niemand had verwacht dat Tadej Pogacar op meer dan honderd kilometer van het einde zou aanvallen op het WK op de weg. Maar dat deed de Sloveen wel.

Eigenlijk was dit een onbegrijpelijke keuze. In een ideaal scenario wachtte hij tot de laatste of voorlaatste ronde. Nu liep het bijna nog mis voor de Sloveense kopman.

“Hij is tot het gaatje moeten gaan. In de laatste ronde zag hij er niet gelukkig meer uit. Hij zat bekken te trekken zoals je zelden ziet”, stelde ook Jan Bakelants in Het Laatste Nieuws vast.

Het leek wel een ingeving, al zou het feit dat er geen oortjes mogen gebruikt worden op het WK bij zo’n actie ook wel in zijn voordeel gespeeld hebben. “Al hoorde ik onze bondscoach ook iets interessants zeggen: toen Pogacar ging, had hij amper nog ploegmaats in het peloton. Enkel Roglic en Novak.”

Bakelants komt met een opvallende reden voor de lange vlucht aan. “Ik kan me inbeelden dat hij Roglic misschien niet honderd procent vertrouwde en dat hij Novak liever inzette wanneer die nog fris was.”