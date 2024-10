Sven Vanthourenhout stipt groot werkpunt aan bij Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft een ongelofelijk 2024 bij elkaar gefietst. Al waren er ook andere momenten in zijn carrière.

Op de Olympische Spelen in Tokio had Remco Evenepoel het ontzettend moeilijk. Na het WK in Leuven zat er zelfs een stevige kink in de kabel over de tactiek, wat uiteindelijk uitmondde in een kleine rel tussen Evenepoel en Van Aert.

“En dat speelde zich allemaal af in minder dan twee maanden”, vertelt ex-bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad. “Maar ik heb er nooit van wakker gelegen. Uiteindelijk zijn dat twee belangrijke momenten geweest. Voor mij, maar ook voor de renners.”

Toen werd meteen de teneur gezet voor alles wat erna kwam. “Iedereen mag altijd zijn mening zeggen, maar iedereen moet ook de mening van de andere respecteren. Er is vaak van gemaakt dat ik daar de hand in had. En natuurlijk was dat mijn handelsmerk.”

Vanthourenhout wou van de renners die er waren een echte ploeg maken, al erkent hij daarin ook de verdienste van de renners zelf, vooral hoe volwassen ze ermee omgesprongen zijn op dat moment.

Ondertussen maakte Evenepoel een grote evolutie door, al ziet Vanthourenhout ook nog een groot werkpunt voor zijn poulain, ook al is die nu al geschiedenis aan het schrijven.

“Je mag niet vergeten: in Leuven was Remco ocharme twintig jaar. Hoe waren wij zelf toen we twintig waren? Als je dan al een keertje niets verkeerd mag zeggen of doen, worden we wel heel streng. Remco is gewoon een heel brave gast. Misschien wel te braaf.”