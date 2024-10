Vraagtekens bij WK van Belgen: hield Tim Wellens belangrijke informatie achter?

Tadej Pogacar won op indrukwekkende wijze het WK wielrennen. Al zijn er wel de nodige vraagtekens geplaatst bij de Belgische ploeg.

Tadej Pogacar reed op het WK in Zwitserland alles en iedereen naar huis. Ook de Belgische renners, inclusief zijn ploegmaat Tim Wellens bij UAE Emirates.

“Persoonlijk heb ik hem niet zien wegrijden. Op dat moment zat ik een beetje te ver. Het was een verrassing dat hij al zo ver voor de aankomst voor de aanval koos”, zegt Wellens aan Het Belang van Limburg.

Al had Wellens ook wel de nodige informatie over de plannen van zijn kopman in Zwitserland. “Ik wist dat hij niet ging wachten tot de laatste ronde. Maar deze aanval moest wel heel erg ver dragen om succesvol te zijn.”

De informatie dat Wellens niet tot de laatste ronde zou wachten deelde hij alvast niet met de Belgische ploeg. “Nee, omdat ik niet wist of wat Tadej me had gezegd om te lachen was of niet. Ik denk niet dat het veel verschil gemaakt zou hebben”, probeert Wellens onderuit de kritiek te geraken.

Wellens probeerde nog eventjes met een kopbeurt, maar veel leverde dat niet op. “Remco had gezegd: voluit! Dus ben ik voluit gegaan. In die fase van de wedstrijd kregen we weinig steun van de andere landen. Maar ze moeten natuurlijk ook kunnen.”