📷 Daar is eindelijk de regenboogtrui: Pogacar gaat meteen Evenepoel en Van der Poel achterna

Afgelopen zondag werd Tadej Pogacar voor het eerst wereldkampioen op de weg. De Sloveen pakte uit met een aanval op 100 kilometer van de streep en reed daarvan zo'n 51 kilometer solo. Niemand anders verdiende de regenboogtrui.

De afgelopen dagen trainde Pogacar al enkele keren, maar dat deed hij nog in zijn normale uitrusting van UAE Team Emirates. Van zijn nieuwe regenboogtrui was er nog geen sprake. Tot nu dan.

Pissei, de kledingsponsor van UAE Team Emirates, heeft in een video de nieuwe regenboogtrui voorgesteld. Die ziet er uit zoals de regenboogtruien van de voorbije jaren, met sponsors boven de regenboog en daaronder een wit vlak.

Opvallend is wel dat de eerste regenboogtrui van Pogacar meteen met een witte broek wordt voorgesteld. Ook Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel pakten tijdens hun periode als wereldkampioen soms uit met een witte broek.

Zaterdag rijdt Pogacar met de Giro dell'Emilia zijn eerste wedstrijd in de regenboogtrui. De voorbije twee jaar werd de Sloveen er telkens tweede, dit jaar wil hij wel winnen in San Luca.

Here we are… Tadej Pogačar’s official rainbow jersey. 😍🌈



And with a bonus of white shorts 🤍 pic.twitter.com/FKulxTpkLC