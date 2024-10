UCI reageert helder op open brief en vraag tot straf voor Mathieu van der Poel op het WK

Mathieu van der Poel krijgt geen straf voor zijn manoeuvre tijdens het WK in Zürich. Dat heeft de UCI laten weten in een reactie op de open brief van de Letse federatie.

De Letse wielerbond stuurde een open brief nadat Mathieu van der Poel geen straf kreeg voor rijden op het voetpad tijdens het WK in Zürich. Daardoor moesten enkele toeschouwers ook achteruit springen.

"Het lijkt erop dat sommige renners minder gelijk zijn dan anderen, vooral als het aankomt op niet populaire beslissingen", verwees de Letse bond in haar open brief naar Van der Poel. Hij kreeg ook geen boete.

UCI vindt straf voor Van der Poel niet nodig

Bij Escape Collective reageerde de UCI op de open brief van Letland. "De UCI erkent de open brief van de Letse wielerbond. Het panel van UCI-commissarissen is verantwoordelijk voor sportief toezicht op evenementen. In de huidige situatie is er vastgesteld dat sancties niet nodig waren.

"Bij een regel als deze moet onderstreept worden dat diskwalificatie niet de normale sanctie is - dat is de aftrek van punten en een boete - en dat het alleen gebeurt 'in zaken van groot voordeel, gevaar, herhaaldelijke overtredingen of verzwarende omstandigheden."

"Deze situatie viel niet onder de hiervoor genoemde omstandigheden", stelde de UCI nog. Van der Poel krijgt dus geen straf voor zijn manoeuvre op het WK.