Derde keer, goede keer voor De Lie? "Mijn dichte omgeving heeft me overtuigd"

Arnaud De Lie staat vandaag niet aan de start van het WK gravel. Hij rijdt in de plaats Parijs-Tours.

Normaal zat het seizoen voor Arnaud De Lie er vorige week al op, maar het werd in ieder geval niet het WK gravel in eigen land.

“Ik ben ook geen Belgisch kampioen gravel. Eerst was ik van plan om na Sparkassen Münsterland Giro (vorige donderdag, red.) te stoppen, maar mijn dichte omgeving heeft me overtuigd: Parijs-Tours is nog een heel mooie koers”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Nochtans bracht die koers nog niet wat de renner van Lotto Dstny ervan verwacht had. Al twee jaar na elkaar haalde hij de finish niet.

“Ik vind dit een leuke semiklassieker, maar Parijs-Tours hield nog niet van mij. Twee jaar geleden viel ik hard en kneusde de pols. Seizoen gedaan. Vorig jaar reed ik twee keer lek op de grindstroken tussen de wijngaarden.”

Nochtans is dit soort koersen ook iets wat De Lie heel graag doet. “Het parcours nodigt ook uit om aan te vallen. Hopelijk staat er wat wind, zodat we waaiers kunnen trekken. Dikwijls is er een sprint en petit comité. Dat is echt ideaal voor mij.”