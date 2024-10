Quinten Hermans tevreden met brons op WK: "Had niet gedacht voor het podium te rijden"

Mathieu van der Poel pakte goud op het WK gravel in Leuven. Ploegmaat Quinten Hermans moest vrede nemen met het brons.

Heel wat Belgen in de top tien van het WK gravel. Uiteindelijk werd het zilver en brons voor onze landgenoten, de hoofdprijs ging net als bij de vrouwen zaterdag naar Nederland.

“Het was ons plan om als ploeg samen te rijden, wat we naar mijn mening vrij goed gedaan hebben”, vertelt Quinten Hermans aan Indeleiderstrui.

“Mathieu viel al eens aan op 120 kilometer van de finish en daar wisten we al dat het een zware koers zou worden. Daarna werd de schifting definitief doorgevoerd en uiteindelijk bleven we met zeven of acht mannen over voor de laatste ronde.”

Toen Van der Poel aanviel en enkel Florian Vermeersch kon volgen wisten ze hoe laat het was. “De eerste twee plaatsen waren uit zicht. Maar ik ben blij dat ik nog derde ben geworden. Het was een mooie dag, maar wel heel zwaar. Iedereen vecht voor zijn plekje, dus dan spreken de benen.”

Hermans wist dat de vorm goed was, maar had niet gedacht voor het podium te rijden. “Ook richting de sprint was ik niet zeker, maar ik kon het spel spelen. Daarmee had ik net nog een eindschot.”