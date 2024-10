📷 Jasper Philipsen komt met ludieke reactie na afsluiter zijn seizoen met derde plaats

Jasper Philipsen heeft zondag zijn wegseizoen afgesloten met een derde plaats in Parijs-Tours. Al had die wegkoers veel weg van een veldrit.

Net als onder meer Gent-Wevelgem zoekt Parijs-Tours de voorbije jaren ook gravelstroken op. In tegenstelling tot op het WK gravel in België regende het in Frankrijk wel, waardoor de renners besmeurd over de streep kwamen.

Zo ook Jasper Philipsen, hij won de sprint van wat overbleef van het peloton en werd derde. Philipsen kwam besmeurd binnen, alsof hij net een veldrit had gereden. "Het is altijd mooi om dit soort koersen te rijden", zei hij bij In de Leiderstrui.

Philipsen geeft stokje door aan veldrijders

"Echt koersen met al die regen en modder, typisch Belgisch. Het was hectisch en lastig, maar ik ben blij dat ik ondanks alle chaos overeind ben gebleven. Het was een epische koers en ik heb er écht van genoten."

Voor Philipsen was Parijs-Tours zijn laatste wedstrijd van het jaar, hij geeft het stokje nu symbolisch door. "Graag tot in 2025! Nu is het aan de veldrijders", schreef Philipsen op zijn sociale media.

Zaterdag gaat het nieuwe veldritseizoen van start in Beringen met de Be-Mine Cross. Thibau Nys trok daar vorig jaar aan het langste eind, hij klopte Eli Iserbyt in de sprint.