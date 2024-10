Soudal Quick-Step geeft toptalent een kans in de WorldTour, Patrick Lefevere is bijzonder lovend

De Italiaan Andrea Raccagni Noviero wordt in 2025 prof bij Soudal Quick-Step. De Italiaan maakt de overstap van het opleidingsteam, waar hij de voorbije twee jaar reed.

De naam van Andrea Raccagni Noviero (20) doet wellicht een belletje rinkelen, de Italiaan pakte enkele dagen geleden uit met een emotionele post op zijn sociale media na de dood van Muriel Furrer (18) op het WK in Zürich.

Nu heeft de Italiaan een profcontract voor drie jaar beet bij Soudal Quick-Step. Raccagni Noviero werd dit jaar tweede in de proloog van de Giro Next Gen en werd Italiaans kampioen tijdrijden bij de beloften. Op het EK tijdrijden voor beloften werd hij zevende.

De Italiaan toonde zich ook in enkele wegkoersen, zo werd hij derde in Gent-Wevelgem voor beloften en in Le Tour des 100 Communes (1.2). Raccagni Noviero kan dus zowel tijdrijden als in het klassieke werk uit de voeten.

Lefevere ziet kwaliteiten bij Raccagni Noviero

Patrick Lefevere ziet veel kwaliteiten bij de Italiaan om het ver te schoppen in de WorldTour. "Hij heeft de werkethiek, de ambitie en de mentaliteit om beter te worden en een rol te spelen in het succes van de ploeg."

"Hij is een echte teamspeler, zoals blijkt uit zijn prestaties in de U23 Giro en de Ronde van Slowakije, om maar een paar van de wedstrijden te noemen waar hij indruk op ons heeft gemaakt", stelt Lefevere nog.