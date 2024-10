Tadej Pogacar doet Evenepoel en co al opnieuw beven voor de Ronde van Lombardije

Van de druk van de regenboogtrui had Tadej Pogacar duidelijk geen last in de Giro dell'Emilia. Al had de Sloveen nog een andere motivatie om er vol voor te gaan.

In zijn eerste wedstrijd als wereldkampioen won Tadej Pogacar meteen de Giro dell'Emilia. De Sloveen versnelde op 35 kilometer van de streep en won met bijna twee minuten voorsprong. De nul was meteen weg in de regenboogtrui.

Dinsdag staat Pogacar aan de start van Tre Valli Varesine, zaterdag sluit hij zijn seizoen af in de Ronde van Lombardije. Twee wedstrijden die de Sloveen liggen, de voorbije drie jaar was hij er altijd goed.

In Tre Valli Varesine won Pogacar in 2022, in 2021 en 2023 eindigde hij in de top vijf. In de Ronde van Lombardije zit Pogacar aan drie overwinningen op rij, waarmee hij dus ongeslagen is in het vijfde monument van het jaar.

Pogacar over Tre Valli Varesine en Lombardije

"Dinsdag geven ze heel slecht weer", blikte Pogacar vooruit bij Het Nieuwsblad. "Ik hoop toch dat het meevalt." Al leek de regen hem zaterdag in de Giro dell'Emilia duidelijk niet in te tomen voor een lange solo.

"Lombardije? Iedereen weet hoe graag ik die wedstrijd rijd. Het is een klassieker voor klimmers op een parcours dat mij op het lijf geschreven is. Er is geen mooiere wedstrijd om het seizoen af te sluiten."