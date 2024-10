Het mysterie onthuld: waarom Rune Herregodts een transfer UAE Team Emirates versierde

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Rune Herregodts (26) naar UAE Team Emirates is toch wat opvallend. Zelf heeft hij er wel een mogelijke verklaring voor.

Met een rit- en eindzege in de ZLM Tour en een derde plaats op het BK tijdrijden kan Rune Herregodts niet de grootste resultaten voorleggen in 2024. Maar toch versierde hij een transfer naar UAE Team Emirates.

Hoe is een van de beste ploegen ter wereld dan bij Herregodts uitgekomen? "Dat moet je hen vragen", lacht Herregodts bij Het Nieuwsblad. "Maar in de zwaardere koersen zien ze in mij een goede helper."

Transfer Herregodts naar UAE niet onverwacht

Herregodts heeft de voorbije jaren laten zien dat hij in ontsnappingen lang en hard op kop kan rijden. Bij UAE Team Emirates verwachten ze dat Herregodts dat ook in het peloton kan doen. En dat Herregodts nog stappen kan zetten in het tijdrijden.

Toch kwam zijn transfer naar UAE Team Emirates niet helemaal onverwacht. "In het verleden was er al eens een aftastend gesprek geweest. Maar ik ga niet ontkennen dat ik geflatteerd was", stelt Herregodts nog.

Naast Wellens en Vermeersch wordt Herregodts al de derde Belg bij UAE en dat lijkt geen toeval. "Ik kan me voorstellen dat ze het met het oog op de klassiekers interessant vinden om enkele renners te hebben die de weg in Vlaanderen kennen."