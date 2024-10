Pogacar en Soudal-QuickStep reageren uiteenlopend op stopzetting Tre Valli Varesine

De renners beslisten in de Tre Valli Varesine zelf om de koers stop te zetten. Het werd uiteindelijk veel te gevaarlijk.

De 103de editie van de Tre Valli Varesine werd na 57 kilometer stopgezet omwille van extreme regenval. Het waren de renners zelf die dat beslisten.

“Het was niet de vraag of een renner zou crashen, maar waar en wanneer”, klonk het bij Tadej Pogacar bij Cycling Pro Net. “We hebben geprobeerd te koersen, maar in de laatste afdaling zat ik in tweede positie, en zagen we niet eens waar we heen gingen. Het was niet de vraag of een renner zou crashen, maar waar en wanneer.”

“We begrijpen dat de organisatoren de koers hebben willen laten doorgaan, maar uiteindelijk maakten alle renners de juiste beslissing om het niet te doen. Jammer voor de wedstrijd, maar als je niet kan koersen, dan kan je het niet. We spraken met de organisatoren: er stonden tranen in hun ogen, maar ze hadden meteen begrip en daar ben ik hen dankbaar voor.”

Klaas Lodewyck, ploegleider van Remco Evenepoel bij Soudal-QuickStep was strenger dan de kersverse wereldkampioen. Het slechte weer was immers voorspeld.

“Ik snap dan ook echt niet dat er hier nog een ronde is gereden”, laat hij weten aan Het Laatste Nieuws. “Door die waterbom kwamen er in de afdaling putdeksels los. Voor hetzelfde geld gingen er daar dertig renners tegen de grond. In de wetenschap dat er op het WK in Zwitserland nog iemand gestorven is, kan ik daar niet goed bij.”

Bepaalde renners wilden echter wel koersen volgens Lodewyck. “Er wordt nooit als één geheel een beslissing genomen. En dan heb je zoiets voor natuurlijk. Want dit is en blijft een slecht beeld voor de koers natuurlijk.”

“De organisatie wou nog graag een ronde extra doen om dan het beloofde beter weer te hebben, maar dat zagen de renners niet zitten. Ze hadden ook gewoon de wedstrijd beter nog wat langer uitgesteld. Dan hadden we nog een goeie twee uur een mooie koers gezien.”