Philip Roodhooft zegt wie grootste concurrent is voor trofee van 'Ploegleider van het Jaar'

Dinsdag wordt het Gala van de Kristallen Fiets gehouden. Het is uitkijken wie allemaal een trofee in handen mag nemen.

De broers Roodhooft werden vorig jaar op het Gala van de Kristallen Fiets uitgeroepen tot ‘Ploegleider van het Jaar’. Het was de tweede keer dat ze die prijs in de wacht sleepten.

Ook dit jaar zouden ze heel graag deze trofee op hun naam schrijven. Daarvoor kunnen ze alvast de nodige adelbrieven voorleggen, zo vertelt Philip Roodhooft aan Het Laatste Nieuws.

“We hebben opnieuw bevestigd en beter gedaan dan vorig jaar, toen we die trofee voor de tweede keer wonnen. We hebben in 2024 vijf WK’s, zes ritten in een grote ronde en drie Monumenten gewonnen.”

Straffe cijfers en zelfs een unicum. “Het waren dan nog de eerste drie Monumenten van het jaar, wat nog nooit een ploeg ons had voorgedaan. Het zou niet onverdiend zijn, indien wij zouden winnen, maar er zijn ook anderen die zeer goed gepresteerd hebben.”

Roodhooft weet ook wie zijn grootste concurrent wordt voor de prijs van ‘Ploegleider van het Jaar’. “Sven Vanthourenhout. Dankzij de Olympische Spelen, het WK en het feit dat hij stopt als bondscoach, zal hij ook een grote kandidaat-winnaar zijn.”