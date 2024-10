Begrip voor de keuze van Mathieu van der Poel? "We heten niet allemaal Tadej Pogacar"

Mathieu van der Poel domineerde het WK gravel van start tot finish. Toch besliste de Nederlander om daarna een punt te zetten achter zijn seizoen.

Geen Italiaanse koersen meer voor Mathieu van der Poel deze week, sinds maandag heeft de Nederlander vakantie. Nochtans was Van der Poel afgelopen zondag bijzonder goed op het WK gravel.

Volgens bondscoach Ten Dam trapte Van der Poel op het WK gravel zelfs zijn beste waarden van het seizoen. Beter dus dan tijdens de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix afgelopen voorjaar.

Geen Lombardije voor Van der Poel

Had Van der Poel dan niet nog een weekje moeten doortrekken tot de Ronde van Lombardije? Voor het WK in Zürich was namelijk Van der Poel zo'n 1,5 kg afgevallen, daar had hij nog gebruik van kunnen maken.

"Maar ik geef toe: dat is heel erg vanaf de zijlijn gedacht", zegt Thijs Zonneveld bij In het Wiel. "We zitten inmiddels twee weken na zijn grote doel, het WK, en ergens komt ook de decompressie en stort je ineen. We heten niet allemaal Tadej Pogacar."

En Lombardije is wellicht ook te zwaar voor Van der Poel. "Hij heeft één keer meegedaan en werd tiende. Maar hij werd daar wel op zes minuten gereden door een renner als George Bennett. Ik snap dus goed dat-ie hier niet aan de start staat."