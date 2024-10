CEO van Lotto Dstny prikt naar Visma-Lease a Bike: "Allemaal leuk voor de media en je imago"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto Dstny heeft zich na zijn degradatie uit de WorldTour opnieuw herpakt en doet het bijzonder goed. Volgens CEO Stéphane Heulot is het niveau van zijn ploeg niet ver van dat van de toppers.

Eind 2022 degradeerde de Lotto-ploeg uit de WorldTour en is het zeker nog tot eind volgend jaar een Procontinentaal team. De ploeg van CEO Stéphane Heulot doet het wel bijzonder goed en staat negende op de ploegenranking van 2023 tot 2025.

Voor de buitenwereld is Lotto Dstny echter geen topploeg, vooral op het vlak van performance dan. "Het enige verschil tussen ons en Visma of Ineos is onze communicatie op dat vlak. Het klopt dat wij niet met alles te koop lopen", zegt CEO Stéphane Heulot.

Heulot over Control Room van Visma-Lease a Bike

Heulot wijst onder meer naar de Control Room waarmee Visma-Lease a Bike uitpakte tijdens de Tour de France. Dat was een busje waar informatie werd verzameld en doorgegeven aan de ploegleiders van Wout van Aert.

ASO, de organisator van de Tour, verbood de Control Room van Visma-Lease a Bike echter op zijn terreinen. Heulot zag het introduceren van de Control Room dan ook vooral als een marketingstunt van de ploeg.

"Dat is allemaal leuk voor de media en je imago", deelt de CEO van Lotto Dstny een prikje uit richting de Nederlandse ploeg. "Maar geloof mij: er is nagenoeg geen verschil tussen ons en die teams op het vlak van begeleiding."