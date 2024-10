Serge Pauwels ziet nog zwakte bij toptalent Jarno Widar: "Dat is zijn grootste werkpunt"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jarno Widar wordt gezien als een van de grootste Belgische talenten van het moment. Toch zijn er ook nog heel wat werkpunten voor hij ook bij de profs hoge toppen scheert.

Met eindzeges in de Giro, de Alpes Isère Tour en de Ronde van Aosta maakte Jarno Widar (18) meteen bijzonder veel indruk in zijn eerste jaar bij de beloften. In de Ronde van de Toekomst zakte hij wel door het ijs.

Op het WK voor beloften werd Widar, die bergop de sterkste was, zevende. Afgelopen zaterdag reed Widar ook de Ronde van Lombardije voor beloften, maar daar werd het toptalent van Lotto Dstny anoniem 48ste.

Widar fysiek top, mentaal niet altijd

Serge Pauwels, bondscoach van de Belgische junioren en assistent-bondscoach bij de beloften en elite, kent Widar al enkele jaren. "Hij is de meest talentrijke met wie ik al heb samengewerkt", zegt Pauwels bij Wieler Revue.

Widar liet al enkele keren zien dat hij fysiek bij de besten ter wereld behoort, maar wielrennen is natuurlijk meer dan dat. "Jarno wil zijn hoofd nog weleens laten hangen als het niet loopt. Dat is zijn grootste werkpunt", stelt Pauwels.

Zo maakte Pauwels mee dat Widar tijdens een test van Belgian Cycling in de Vogezen zomaar kan opgeven. "Hij wil overal de beste in zijn en als dat niet kan, wil hij weleens stoppen met vechten. Zeker als klassementsrenner is het wél belangrijk om dat te kunnen."