Sven Nys heeft opvallende mening over afwezigheid Van Aert en Van der Poel in het veldrijden

Zaterdag begint het veldritseizoen in Beringen, maar zonder Wout van Aert of Mathieu van der Poel. Volgens Sven Nys is dat echter geen al te grote ramp.

Het zal wellicht nog een tijd duren voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel opnieuw het veld induiken. Bij Van Aert kan dat wel vroeger zijn dan verwacht omdat hij ritme wil opdoen richting het voorjaar. Volgens Sven Nys is de afwezigheid van de 'Grote Twee' zelfs een voordeel voor het veldrijden. "Nu kunnen we veel verschillende winnaars krijgen", zegt Nys bij WielerFlits. En er zit ook genoeg jeugd aan te komen. Veldrijden leeft ook zonder Van der Poel en Van Aert Die zal ook nodig zijn om de sport verder te zetten. Van Aert werd onlangs 30 jaar, Van der Poel wordt dat op 19 januari. "We kunnen niet blijven teren op Mathieu van der Poel en Wout van Aert", stelt Nys duidelijk. Volgens Nys zullen Van Aert en Van der Poel nog altijd een rol blijven spelen in het veldrijden, maar leeft de cross ook zonder hen. En dat zijn er niet bij zijn heeft volgens Nys nog een ander voordeel. "Als we terugkijken naar oktober en november (vorig seizoen, nvdr.), dat was voor de kijker alleen maar smullen met spannende wedstrijden en veel publiek." Toen Van der Poel opnieuw meedeed, won hij 13 van zijn 14 crossen.