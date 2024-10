Lennert Van Eetvelt niet te spreken over wat peloton doet met Tadej Pogacar

Wat een jaar heeft Tadej Pogacar achter de rug. De Sloveen won gewoon alles wat er te winnen viel waar hij aan de start kwam.

De Tour, de Giro, het WK. Tadej Pogacar heeft een ongelofelijk straf nummer opgevoerd in 2024. Als hij in de Vuelta was gestart, had hij die wellicht ook nog gewonnen.

Lennert Van Eetvelt moest heel wat van de capriolen van de Sloveen noodgedwongen uit zijn zetel volgen en het deed duidelijk pijn.

“Eerlijk gezegd heb ik de laatste tijd vaak gefrustreerd naar televisie gekeken”, reageert Van Eetvelt bij Het Nieuwsblad. “Ik weet ook wel hoe hard Pogacar rijdt en hoe moeilijk het is om hem te volgen.”

Toch is hij enorm ontgoocheld over wat er in het peloton gebeurt rond Pogacar. “Maar ik heb ook het gevoel dat heel veel renners de hoop verloren zijn, dat ze hem laten rijden en gewoon koersen voor een tweede plaats, wat het verschil met hem nog veel groter maakt.”

Hij heeft dan ook een duidelijke raad voor de Ronde van Lombardije. “Willen we hem verslaan, dan moeten we met het hele peloton samenwerken. Als iedereen start met het idee van ‘We kunnen hem toch niet volgen’, dan weet je al wie er gaat winnen.”