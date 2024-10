Thibau Nys heeft mooie woorden maar pakt ook uit met kritiek: "Daar is het te veel circus geworden"

Thibau Nys heeft zo zijn eigen mening over een aantal zaken in het wielerwereldje. De meeste veldritparcoursen kent hij ondertussen als zijn broekzak.

Logisch natuurlijk, want hij draait al sinds zijn jeugd mee in het veldrijden. Wielerverhaal vroeg hem of er bepaalde crossen zijn waar hij naar uitkijkt bij de start van een seizoen. "Die zijn er zeker. Overijse sowieso, en de Koppenbergcross eigenlijk ook", maakt Thibau Nys de parcoursmakers van de vernoemde crossen ongetwijfeld blij door die wedstrijden aan te halen.

"Ik kijk vooral uit naar de klassiekers, de crossen die er al lang tussen zitten. Vaak vind ik in die crossen ook de parcoursen die mij beter liggen, en daarom sta ik er misschien liever aan de start." Nys laat ook wel een kritisch geluid horen over een bepaalde veldrit. "Een cross zoals Niel vind ik dan een iets minder mooi parcours, daar is het de laatste jaren wat te veel circus geworden."

Koppenberg geliefde locatie voor Nys

Het mag ook niet verbazen dat Nys de Koppenberg noemt als één van zijn favoriete locaties. Daar triomfeerde hij in november 2023. In principe is het ook mogelijk dat Nys ook in het wegwielrennen de Koppenberg eens zal beklimmen. Daarom werd hem gevraagd of hij de iconische helling het liefst in de weg of in de cross zou over klauteren.

"Ik heb de Koppenberg nog nooit gedaan in een wegwedstrijd, maar ik denk sowieso toch liever in de cross. Op de weg is dat simpelweg 1 van de zwaarste beklimmingen die je kunt voorgeschoteld krijgen in de Vlaamse Ardennen. Veel erger nog dan de Muur van Geraardsbergen of de Oude Kwaremont", heeft Nys een opvallende vergelijking in huis.

Thibau Nys kan voor tweede zege op rij gaan

"Dan heb ik hem toch liever als ik de Koppenbergcross rijd", besluit Nys junior. Op vrijdag 1 november 2024 mag hij proberen om voor het tweede jaar op rij de Koppenbergcross te winnen.