Lodewyck doet boekje open over moeilijke start van samenwerking met Evenepoel: "Kijk makker..."

Klaas Lodewyck is al jaren de vaste ploegleider van Remco Evenepoel. Maar de samenwerking liep niet meteen soepel tussen de twee.

Waar Remco Evenepoel koerst, zie je bijna altijd zijn ploegleider Klaas Lodewyck. Al was hij er niet altijd bij dit jaar. Lodewyck miste de Figueira Champions Classic, de Ronde van de Algarve en de wegrit op de Spelen en het WK.

Sinds 2019 is de vaste ploegleider van Evenepoel, maar die band is toch moeten groeien. "Aanvankelijk liep dat wat stroef", geeft Lodewyck toe bij HLN. En daar sprak hij Evenepoel ook over aan.

Lodewyck sprak Evenepoel aan

"Na enkele maanden heb ik hem gezegd: 'Kijk makker, ik wil wel met jou verder werken. En er het maximale proberen uit te halen. Maar dan ga je me meer moeten vertrouwen. En zal ons contact en onze communicatie moeten verstevigen' - recent wees ik Paul Magnier op exact hetzelfde."

Lodewyck vindt dat als je als ploegleider het gevoel hebt dat je tegen een muur aan het praten bent en je raad in de wind wordt geslagen, dat het dan stopt. Want dan is moeilijk om elkaar te lezen en ook moeilijk steun te bieden waar mogelijk.

"Remco begreep dat. Van dan af was het 'oké, we gaan er vol voor'. En is onze band steeds hechter geworden", stelt Lodewyck nog. En die samenwerking leverde al heel wat successen op.