Paul Herygers helder over Wout van Aert: "Vrees dat we de mensen moeten teleurstellen"

Wanneer duikt Wout van Aert opnieuw het veld in na zijn zware knieblessure die hij opliep in de Vuelta? Paul Herygers doet alvast een oproep richting Van Aert.

Begin september moest Wout van Aert een punt zetten achter zijn seizoen na zijn zware valpatij in de Vuelta. Van Aert liep daarbij een diepe wonde op aan zijn knie, maar zit ondertussen wel weer op de fiets.

Van Aert moest dus al vroeg een punt zetten achter zijn seizoen, waardoor de hoop leeft dat hij dit jaar iets vroeger het veld zal induiken. "Maar ik vrees dat we de mensen een klein beetje moeten teleurstellen", zegt Paul Herygers bij Sporza Daily.

"Maar geen nood: hij zal komen. Hij crost te graag en weet dat hij dat nodig heeft, maar het zal eerder richting december gaan. Al ben ik nu met de natte vinger aan het gissen", geeft Herygers ook wel toe.

Van Aert begin december weer in het veld?

Volgens Herygers kan het veldrijden Van Aert ook helpen bij zijn herstel. "Je kunt weinig fout doen met crossen. Het is de weg waar je zo gehavend uit de strijd komt. Dus kom maar heel vlug crossen, Wout, je zit daar veilig in het bos."

Vorig jaar dook Van Aert op 9 december in Essen voor het eerst het veld het veld in, in 2022 was dat op 4 december in Antwerpen. Dat lijkt dus ook dit jaar het moment te worden waarop Van Aert opnieuw het veld induikt.