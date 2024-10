Paul Herygers huivert bij gedachte over Mathieu van der Poel: "Dat kan ik echt niet geloven"

Zien we Mathieu van der Poel deze winter aan het werk in de veld? Paul Herygers twijfelt er geen seconde over.

"Het zou kunnen dat ik eens een jaartje oversla", zei Mathieu van der Poel toen hij begin februari voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden werd in veldrijden. Zien we de regenboogtrui dan niet deze winter? Paul Herygers huivert alvast van het idee. "Dat kan ik echt niet geloven", zegt hij bij Sporza Daily. Herygers denkt dat Van der Poel namelijk het record van zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck in zijn hoofd heeft. Van der Poel zevende keer wereldkampioen? "Ik denk dat de meest technische renner die we ooit gehad hebben, dat die eraan moet", doelt Herygers op De Vlaeminck. "Ik denk dat de Nederlander zich vastgebeten heeft in die wereldtitels. Hij kan zich dat niet permitteren." Van der Poel zou de hele winter in Spanje kunnen trainen als hij het veldrijden overslaat. Maar het zou er wel voor zorgen dat Van der Poel bijna zes maanden geen koers meer zou rijden. Is dat dan een voordeel? "Uiteindelijk moet je toch simuleren", stelt commentator Ruben Van Gucht nog. "Al denk ik wel dat Van der Poel ook met 5 à 6 crossen wereldkampioen kan worden." Dat zou dan een heel beperkt programma zijn voor de wereldkampioen.