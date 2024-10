Eli Iserbyt krijgt (lichte) boete van de UCI-jury na incident met Ryan Kamp in Beringen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eli Iserbyt werd na zijn stamp op het wiel van Ryan Kamp uit de koers gehaald in Beringen. De UCI riep hem nog op het matje, maar hij ontsnapte aan een stevige straf.

Een ronde van zijn stamp op de fiets van Ryan Kamp werd Eli Iserbyt uit de wedstrijd gehaald in Beringen. Hij bood meteen zijn excuses aan en sloeg mea culpa. Hij deed dat later op de avond ook nog eens op zijn sociale media.

Volgens Het Nieuwsblad werden Iserbyt en Kamp na de koers bij de UCI-jury geroepen en kreeg Iserbyt een boete van 100 Zwitserse frank (106 euro, nvdr.) opgelegd. Daarmee komt hij dus goed weg.

Bidon weggooien levert zwaardere boete op

Onder meer Bart Wellens had een bijkomde straf voor Iserbyt verwacht van de UCI, maar die komt er voorlopig dus niet. Dat Iserbyt er goedkoop van af komt, blijkt uit de nieuwe regels die zijn opgelegd over het weggooien van zaken in de cross.

De crossers kregen onlangs een mail van Belgian Cycling dat onder meer kledij en bidons nog enkel mogen weggegooid in de daartoe bestemde zones. Wie een inbreuk pleegt riskeert een boete van 250 Zwitserse frank of 265 euro.

Dat Iserbyt meteen schuld bekende en zijn excusees ook aanbood zal wellicht meegespeeld hebben in het feit dat hij slechts een boete van 100 Zwitserse frank kreeg. De vraag blijft of dat een terechte straf is.