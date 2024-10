Lotte Kopecky krijgt medisch verdict na zware valpartij in haar laatste wegkoers van 2024

Zaterdag kwam Lotte Kopecky in de Simac Ladies Tour zwaar ten val in de voorlaatste rit. De wereldkampioen heeft er gelukkig geen zware blessures aan over gehouden.

In de voorbereiding op de massasprint ging het zaterdag mis in de voorlaatste etappe van de Simac Ladies Tour. Wereldkampioene Lotte Kopecky was een van de slachtoffers van een zware valpartij.

Kopecky kwam met een geschaafde schouder of de meet, maar ook met een pijnlijke grimas op haar gezicht. De teamdokter van SD Worx-Protime onderzocht Kopecky meteen na de aankomst en stelde geen breuken vast.

Kopecky loopt lichte hersenschudding op

"Het onderzoek bracht geen symptomen en klachten aan het licht die wijzen op een hersenschudding", liet SD Worx-Protime zaterdagavond weten op haar sociale media. "Lotte liep wel verschillende schaafwonden op, net als enkele kneuzingen."

"We zullen afwachten hoe de avond en nacht verlopen voor we beslissen of ze morgen (zondag, nvdr.) start." Kopecky staat derde in het klassement van de Simac Ladies Tour, op acht seconden van leidster Franziska Koch.

Kopecky is dus onzeker voor de slotrit van de Simac Ladies Tour, maar ook voor het WK baanwielrennen van volgende week in Denemarken. Kopecky verdedigt daar haar wereldtitels in de puntenkoers en de afvalling.