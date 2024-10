🎥 Geraint Thomas wijst met de vinger na problemen met Tom Pidcock bij INEOS Grenadiers

Bij INEOS Grenadiers vragen ze zich allemaal af hoe het nu verder moet met Tom Pidcock. Ook ervaren rot Geraint Thomas begrijpt het niet meer.

Kopman Tom Pidcock was al Italië voor de Ronde van Lombardije na deelnames aan de Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine en Gran Piemonte. In die eerste koers werd hij zelfs tweede, na Tadej Pogacar.

Toch werd Pidcock op het laatste moment uit de selectie gehaald voor Lombardije door het management van INEOS Grenadiers. Een breuk tussen Pidcock en de Britse lijkt zo onafwendbaar geworden.

Thomas wijst naar entourage Pidcock

Geraint Thomas, die al sinds 2010 voor de ploeg rijdt, is het ook allemaal onduidelijk. "Ik weet er ook echt niks van, we zijn slechts renners en weten echt niks van het management af. Hoe dan ook, het is gewoon niet goed", zegt hij bij Eurosport.

"Naast al de heisa is hij vooral een fantastische renner. Ik weet ook niet wat er aan de hand is met hem verder." Al lijkt Thomas wel te wijzen naar de entourage van Pidcock, die hem niet optimaal zou begeleiden.

"Hij is de best betaalde renner van onze ploeg. Hij was echt in vorm en kan dan meedoen. Het is een rotsituatie. Hij en de ploeg zijn allebei niet blij. Hoe is het zover gekomen? Ik denk dat de mensen rondom Tom hem ook niet echt helpen."