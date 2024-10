OFFICIEEL: Soudal Quick-Step kondigt laatste transfer aan en hakt zo duidelijke knoop door

Soudal Quick-Step heeft de komst van de Italiaan Gianmarco Garofoli (22) aangekondigd. Het huiswerk van de ploeg van Patrick Lefevere is zo helemaal klaar voor 2025.

Zoals verwacht rijdt de Italiaan Gianmarco Garofoli volgend jaar voor Soudal Quick-Step. Hij reed de voorbije drie jaar bij Astana, maar was daar einde contract. "Gianmarco heeft veel potentieel", zegt Patrick Lefevere.

"Hij heeft dit seizoen al een aantal mooie dingen laten zien in zware wedstrijden, maar ook voordat hij prof werd. We verwelkomen hem dus met open armen in het team en kunnen niet wachten om hem volgend jaar in actie te zien"

"We staan erom bekend om te investeren in jong talent en in hen te geloven. De transfer van Gianmarco is de bevestiging daarvan. We heten Gianmarco van harte welkom en kunnen niet wachten om hem in actie te zien volgend jaar."

Garofoli is de 30ste renner onder contract bij Soudal Quick-Step in 2025, waarmee de ploeg dus volledig vol zit. Gianni Moscon (30) vertrekt dus na een jaar weer bij de ploeg van Lefevere, die duidelijk kiest voor de jeugd.

Transfers Soudal Quick-Step

Naast Moscon vertrekken ook Julian Alaphilippe (Tudor), Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), Jan Hirt (Israel-Premier Tech) en Fausto Masnada (nog geen contract) bij Soudal Quick-Step.

Eenkhoorn (Lotto Dstny), Hayter (INEOS Grenadiers), Van Gestel (TotalEnergies), Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe), V. Paret-Peintre (Decathlon-AG2R) en Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo) zijn naast Garofoli ook nieuwkomers in 2025.