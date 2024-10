Patrick Lefevere schudt iedereen wakker: "Mogen ons daarbij niet neerleggen"

Remco Evenepoel moest dit jaar vaak het hoofd buigen voor Tadej Pogacar. Bij Soudal Quick-Step blijven ze geloven dat ze het gat met de Sloveen kunnen dichten.

Zowel in de Tour, het WK in Zürich als in de Ronde van Lombardije koos Remco Evenepoel steeds voor dezelfde defensieve tactiek. Toen Pogacar versnelde koos hij voor zijn eigen tempo in plaats van de Sloveen te proberen volgen.

Renners zoals Ben O'Connor, Matteo Jorgenson of Quinn Simmons hebben dit jaar wel geprobeerd om Pogacar te volgen, maar bliezen zichzelf telkens op. Daardoor eindigden ze dan ver in de uitslag in plaats van te kunnen strijden voor een ereplaats.

Kan Evenepoel kloof dichten met Pogacar?

Remco Evenepoel wil deze winter aan zijn klimcapaciteiten om de kloof met Pogacar te kunnen dichten. Bij Soudal Quick-Step geloven ze namelijk niet dat de Sloveen nog jaren zijn niveau van 2024 kan halen.

"Ik geloof nooit dat Pogacar nog twee, drie seizoenen zo zal blijven doorknallen", zei ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN. Al nuanceerde hij die wel bij Het Nieuwsblad. "Ik hoop vooral dat Pogacar de komende jaren niet zo dominant zal blijven rijden."

"Op dit moment rijdt hij te rap", stelt Patrick Lefevere. "Maar dat wil niet zeggen dat we ons erbij moeten neerleggen. Maybe one day. Uiteindelijk is zelfs Pogacar maar een mens."