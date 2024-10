Te dominante Tadej Pogacar zorgt voor wrevel: "Denk dat ik niet de enige ben"

Tadej Pogacar toonde ook in de Ronde van Lombardije nog eens dat hij de allerbeste is. Thijs Zonneveld hoopt alvast op wat meer spanning in 2025.

Voor de Ronde van Lombardije was er met Tadej Pogacar slechts één topfavoriet voor de zege en de Sloveen maakte het opnieuw waar. Op 48,4 kilometer van de streep viel hij aan, niemand kon of wilde volgen.

Voor Pogacar al zijn 25ste zege van het seizoen, maar onder meer Thijs Zonneveld vindt de Sloveen iets te dominant. "Hoe mooi zijn solo’s ook zijn, hoe bijzonder zijn seizoen ook was: de overmacht was te groot", zegt hij bij AD.

Dat was zo in L-BL, de Giro, de Tour en ook op het WK. Het was telkens hetzelfde, vindt Zonneveld. Het leek volgens de Nederlandse analist op bepaalde momenten zelfs alsof je naar een herhaling zat de kijken van de week ervoor.

Zonneveld wordt moe van Pogacar

"Hoe bizar goed Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel soms ook waren: er is geen enkele twijfel over wie de beste wielrenner van dit melkwegstelsel is. Vanuit historisch en sportief perspectief is het wielerjaar van Pogacar in 2024 er eentje om voor altijd te onthouden."

"Vrijwel alles lukte. Hij werd niet ziek, hij viel niet, hij had geen pech op beslissende momenten, hij miste nooit de slag. Zijn basisniveau was zo absurd en allesverzengend hoog dat we niet eens doorhadden of hij nu in vorm of in topvorm was. Hij werd nooit moe. Ik wel. Van hem. En ik denk dat ik niet de enige ben."