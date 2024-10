Remco Evenepoel en Wout van Aert houden vast aan hun plek, andere Belgen krijgen gemengd nieuws te verwerken

Iedereen herinnert zich nog de ceremonie na de olympische tijdrit: Remco Evenepoel en Wout van Aert ontvingen toen beiden hun medaille. Ondertussen zit het wegseizoen er voor allebei op.

Het einde van dat wegseizoen kwam voor hen wel op een verschillende manier tot stand. Van Aert moest herstellen na zijn opgaves in de Vuelta, Evenepoel rekte zijn seizoen nog tot de Ronde van Lombardije. Dat neemt niet weg dat bij deze Belgische renners wel hetzelfde effect te zien is in de nieuwe UCI-ranking, die dinsdag gepubliceerd is.

Zowel Evenepoel als Van Aert blijven op dezelfde plaats staan. Voor Evenepoel is dat de tweede plaats na leider Tadej Pogacar, voor Van Aert de tiende plaats. Jasper Philipsen is op de derde plaats de enige andere Belg in de top tien. Mathieu van der Poel zorgt met zijn topvijfnotering voor de Nederlandse vertegenwoordiging. Er zijn slechts beperkte verschuivingen in de top tien.

Positief nieuws voor De Lie en Merlier

Tussen plaatsen 10 en 25 beweegt er wel meer. Positief nieuws is er voor Arnaud De Lie en Tim Merlier. Beide Belgen gaan vier plaatsen vooruit in de nieuwe UCI-rangschikking. Voor Merlier betekent dit dat hij de top twintig binnen duikt. De Lie gaat hem wel nog net vooraf. De Lie is dus zestiende in de rangschikking, Merlier zeventiende.

Allebei moeten ze Maxim van Gils voor zich dulden. Of dat voldoende is om vrolijk te zijn, is dan weer een andere vraag. Van Gils moet immers toch een plaatsje inboeten. De winnaar van Eschborn-Frankfurt zakt van de dertiende naar de veertiende plaats in de UCI-rangschikking. De renner van Lotto Dstny zal daar nu ook wel niet van wakker liggen.

Pogacar blijft bovenaan staan

Nu heel wat renners al een punt achter het seizoen gezet hebben, moeten er niet veel veranderingen in de rangschikking verwacht worden dit jaar. Tadej Pogacar zal dus met honderd procent zekerheid bovenaan blijven staan.