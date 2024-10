Sven Vanthourenhout geeft een nieuwe stand van zaken over zijn toekomst: "Wat Tom Boonen toen zei, was voorbarig"

Het ligt nog niet helemaal vast waar de toekomst van Sven Vanthourenhout ligt, wat Tom Boonen daar ook over beweerd mag hebben. Vanthourenhout geeft wel een nieuwe update prijs.

"Ik heb de voorbije twee weken goeie en gestructureerde gesprekken gevoerd, die nu ten einde lopen, waardoor we in een fase zitten waarin er mij een correct voorstel moet gedaan worden. Ik zal die voorstellen dan afwegen tegenover elkaar en zo bepalen welke weg ik zal inslaan", geeft Vanthourenhout aan in Het Laatste Nieuws. Drie ploegen zijn nog in de running.

Dat zijn de drie zelfde ploegen die hem voor het WK reeds wilden spreken. "Ja, maar ik houd die namen voor mezelf. Ik heb met de drie partijen zeer faire gesprekken gehad, en omdat het gaat om een leidinggevende functie, waren dat serieuze sollicitatiegesprekken. Dus wil ik dit hele proces correct laten verlopen", legt Vanthourenhout uit.

Vanthourenhout zag Boonen nog niet na de Tour

Nochtans beweerde Tom Boonen ruim twee weken geleden dat hij ervan op de hoogte was waar Vanthourenhout naartoe zou gaan. "Hij zei dat hij al sinds de Tour wist waar ik heen ging, maar het is dan ook van in de Tour geleden dat ik Tom nog gezien heb. Wat Tom toen zei, was nogal neig voorbarig." Boonen is dus niet de makelaar van Vanthourenhout. "Zeker niet."

Voor alle duidelijkheid: Vanthourenhout en Boonen kunnen nog altijd prima samen door een deur. Dat is niet veranderd. "Ik kom goed met Tom overeen, en dat is sinds zijn uitspraak niet anders. Tom is een zeer fijn figuur, maar wie Tom echt kent, weet dat je die uitspraak moet kaderen en dat het eerder een gokje betrof dan dat hij het effectief wist."

Soudal Quick-Step een meer twijfelachtige optie

Sven Vanthourenhout is onder meer al sterk in een verband gebracht met Soudal Quick-Step. Een recente verklaring van Patrick Lefevere lijkt er dan weer op te duiden dat het niet vanzelfsprekend is dat Vanthourenhout naar zijn ploeg zou komen.