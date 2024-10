Patrick Lefevere deelt verrassende hint over de mogelijk komst van Sven Vanthourenhout naar Soudal Quick-Step

Om de hints van Patrick Lefevere te begrijpen, moet je bij de les zijn. De kans dat Sven Vanthourenhout hem gaat vervoegen bij Soudal Quick-Step, is er nog niet groter op geworden.

Zoals bekend zal Sven Vanthourenhout de functie van bondscoach bij de Belgische wielerbond niet voortzetten. Onder Vanthourenhout heeft Remco Evenepoel enkele schitterende successen behaald in het shirt van Team Belgium. Niet onlogisch dus dat Lefevere en Vanthourenhout het prima met elkaar kunnen vinden. Bovendien hebben ze een verleden: Vanthourenhout reed ooit zelf voor Quick-Step.

De succescoach van de Belgische wegrenners werd dan ook al meermaals in verband gebracht met een overstap naar Soudal Quick-Step. Zo zou hij een rol in de performance staf kunnen krijgen of een deel van de verantwoordelijkheden van Lefevere kunnen overnemen. Die laatste geeft een nieuwe stand van zaken bij Cyclingnews.

Geen snelle beslissing over Vanthourenhout

"Ik heb met hem gesproken, maar we gaan geen beslissing nemen voor onze teamdagen", zegt Lefevere over de interesse in Vanthourenhout. Die teamdagen zullen alleszins een stuk rustiger verlopen dan vorig jaar. Toen moesten ze te midden van alle verhalen over een potentiële fusie met Jumbo-Visma zelfs even uitgesteld worden.

Lefevere gaat ook plots in op de potentiële functie van Soudal Quick-Step. "Performance, dat is het nieuwe sexy woord, nietwaar? Maar wat zijn de kwaliteiten van een performance manager? Wat moest je studeren om dat te kunnen worden? Zijn dat de lessen van de straat of de lessen op school?" Omdat hij daar zo over doorgaat, lijkt Lefevere niet meteen enthousiast om de structuur van zijn staf stevig te veranderen.

Lefevere wekt bepaalde indruk

Dat is alvast de indruk van Cyclingnews en daarnaast is er dus zijn uitlating over de timing van een eventuele beslissing. Vanthourenhout lijkt voorlopig nog niet op weg naar Soudal Quick-Step.