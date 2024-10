Eli Iserbyt wil de nul wegvegen met speciale motivatie: "Beter doen dan Mathieu van der Poel"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na de eerste crossen van het seizoen in Beringen en Ardooie, staat dit weekend het eerste dubbel weekend op het programma. Eli Iserbyt wil dit weekend een eerste keer scoren.

Zaterdag staat de tweede manche van de Exact Cross in Essen op het programma. Eli Iserbyt neemt voor het eerst deel bij de profs en probeert Wout van Aert op te volgen. Hij won er vorig jaar zijn eerste cross van het seizoen.

Zondag gaat in Ruddervoorde de Superprestige van start met de eerste manche van het seizoen. Daar was de Belgische kampioen telkens goed, de voorbije vier seizoenen kwam hij altijd als eerste over de streep.

Vijf op rij voor Iserbyt in Ruddervoorde?

"Het is een cross die mij zeer goed ligt door het vele draaien en keren. Elke ronde van zeven minuten bevat 30 à 35 bochten. Een vijf op rij zou mooi zijn en zo zou ik beter doen dan Mathieu van der Poel", zegt Iserbyt bij HLN. Hij won tussen 2016 en 2019 vier keer op rij in Ruddervoorde.

Al verwacht Iserbyt ook opnieuw concurrentie van Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout, die respectievelijk wonnen in Beringen en Ardooie. Vooral Van der Haar wordt opnieuw en te duchten tegenstander.

"Vorig jaar moest ik tot aan het gaatje gaan om Lars in Ruddervoorde van de zege te houden", stelt Iserbyt nog. Het verschil aan de streep was toen amper vijf seconden, Michael Vanthourenhout werd derde op 13 seconden.