Iserbyt onthult: zijn Van Aert en Van der Poel een bedreiging of een zegen voor het veldrijden?

Nog geen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld en dus wordt er vooral naar Eli Iserbyt gekeken. Hij ziet de Grote Twee echter niet als een bedreiging.

Waar en wanneer Wout van Aert en Mathieu van der Poel opnieuw het veld induiken is nog niet zeker. Verwacht wordt dat het opnieuw pas in december zal zijn, net op het moment dat de vernieuwde Wereldbeker van start gaat.

De UCI propte de twaalf manches van de Wereldbeker in amper twee maanden tijd, om Van Aert en Van der Poel zo veel mogelijk aan de start te krijgen. De vraag is echter of zijn wakker liggen van de Wereldbeker veldrijden.

Iserbyt over Van Aert en Van der Poel

Eli Iserbyt, vorig seizoen winnaar van de wereldbeker, ziet Van der Poel en Van Aert dan ook niet als een bedreiging. "Oneerlijke concurrentie? Dat bestaat niet in de cross", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Hij ontvangt Van Aert en Van der Poel met open armen in de cross.

"Wout en Mathieu zijn een zegen voor onze sport. Ze zorgen voor exposure, sponsors en publiek lopen dankzij hen warm voor de cross. Ze hebben nog altijd hun plaats in ons peloton, voor mij mogen ze nog enkele jaren weg en veld blijven combineren."

Iserbyt is het ondertussen gewend dat Van der Poel en Van Aert er op een gegeven moment bijkomen. Voor Iserbyt komt het er gewoon op aan om zoveel mogelijk te winnen voor ze opnieuw aan de start staan.