Niet helemaal blessurevrij: Lotte Kopecky heeft toch nog wat last van zware valpartij

Lotte Kopecky sluit haar seizoen af op het WK baanwielrennen in Denemarken. Dat miste ze wel bijna na haar valpartij in de Simac Ladies Tour vorige week.

Met zilver in de afvallingskoers is Lotte Kopecky goed begonnen aan het WK baanwielrennen in Denemarken. Geen derde wereldtitel op rij voor Kopecky, al was ze bijna niet aanwezig in Denemarken.

In de voorlaatste rit van de Simac Ladies Tour kwam Kopecky hard te val. Kopecky viel op haar schouder, heup en daarna op haar hoofd. "Ik was bang dat ik een hersenschudding zou hebben, maar gelukkig viel het mee", zegt ze bij HLN.

Al geeft Kopecky ook toe dat de rittenkoers geen dag langer had moeten duren. Kopecky won wel nog de slotrit en pakte ook nog de eindzege in de Nederlandse rittenkoers. Daardoor won ze ook nog de Women's World Tour.

Toch nog wat last voor Kopecky

Kopecky liep vooral schade op aan haar linkerflank, ze rijdt ook al enkele dagen rond met een grote pleister op haar bovenarm, sleutelbeen en schouder. Ook op haar heup en onderbeen heeft Kopecky een pleister.

Toch heeft Kopecky er niet al te veel last van. "Ik heb geen pijn, er zit wel nog stijfheid in de spieren, maar het heeft me niet gehinderd tijdens de koers." Zondag rijdt Kopecky nog de puntenkoers op het WK baanwielrennen.