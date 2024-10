Thomas De Gendt onthult zijn geheim van ontsnappingskoning: "Heb dat aan hem te danken"

Thomas De Gendt stond tijdens zijn carrière bekend als een ontsnappingskoning in het peloton. Het 'geheim' heeft hij echter te danken aan een andere ex-renner.

Zijn ritzege op de Stelvio in de Giro en zijn ritzege in Saint-Etienne in de Tour, het zijn maar twee voorbeelden van ontsnappingen die Thomas De Gendt op meesterlijke wijze tot een goed einde bracht in zijn carrière.

De Gendt stond dan ook bekend als een ontsnappingskoning in het peloton. In de podcast Stamcafé Koers onthulde De Gendt zijn geheim. "Dat heb ik te danken aan Thomas Voeckler", zegt De Gendt.

De Gendt nam geheim over van Voeckler

In het begin van zijn carrière zat De Gendt enkele keren in de vroege vlucht met Voeckler en de Fransman commandeerde altijd iedereen wat hij moest doen. "Die vluchten met Voeckler raakten altijd héél ver en bleven soms voorop. Daarom nam ik nadien zijn strategie over."

De Gendt probeerde bij elke vlucht met iedereen te spreken en een gemeenschappelijk plan op poten te zetten. Zo sprak hij bijvoorbeeld met iedereen af om op een klimmetje op 60 kilometer van de streep plotseling te versnellen.

"Als iedereen met hetzelfde plan rondrijdt, geraak je als groep ook het verst. Omdat ik een aantal keer had gewonnen uit een vlucht, luisterde iedereen ook steeds beter. En op het einde van mijn carrière kwamen de rest mij zelf om een plan vragen", stelt De Gendt nog.