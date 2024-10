🎥 Na alle ellende eindelijk nog eens prijs: Lennert Van Eetvelt slaat dubbelslag in China

Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) heeft in de Ronde van Guangxi een dubbelslag geslagen in de koninginnenrit. Voor Van Eetvelt is het een eerste overwinning in acht maanden.

In februari begon Lennert Van Eetvelt het seizoen nog uitstekend met een ritzege in de UAE Tour op Jebel Hafeet. Van Eetvelt pakte ook de eindzege in UAE en werd daarna nog knap elfde in de Strade Bianche.

Daarna liep het echter mis voor Van Eetvelt met een knieblessure, waardoor hij pas drie maanden later op het BK opnieuw kon koersen. In de Vuelta greep Van Eetvelt net naast een ritzege en moest hij opgeven door ademhalingsproblemen.

Omdat hij nog maar 30 koersdagen op de teller had staan, trok Van Eetvelt naar China voor de Ronde van Guangxi. Met succes, want Van Eetvelt was de beste in de vijfde etappe, die eindigde met een zware finale.

De laatste 1,2 km liep gemiddeld zo'n 14,8% op en daar was Van Eetvelt de beste. In de laatste 100 meter ging het voorbij de Brit Oscar Onley en pakte hij zijn derde zege van het seizoen. Zijn eerste in acht maanden.

Van Eetvelt is ook de nieuwe leider in de Ronde van Guangxi. Hij start zondag aan de slotrit met vijf seconden voorsprong op Onley, de Fransman Baudin volgt op 15 seconden.

Lennert Van Eetvelt WINS the Queen stage! 👑



The Lotto-Dstny rider looks on track to take it all in the GC at the Tour of Guangxi! 🏆👀#TOG2024 pic.twitter.com/Hkc9Ly6clv — Eurosport (@eurosport) October 19, 2024

