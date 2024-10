Bart Wellens stelt scherpe mening over Iserbyt niet bij en vergelijkt met zichzelf: "Statement UCI misschien wel terecht"

Bart Wellens is één van de personen in de cross die zich het scherpst over Eli Iserbyt heeft uitgelaten, na het veelbesproken incident in Beringen. Het spreekt ook voor zich dat Wellens na de schorsing van Iserbyt niet van gedacht verandert.

Wellens zinspeelde al op een strengere straf voor Iserbyt na de diskwalificatie in Beringen. Sporza vroeg de wereldkampioen van 2003 en 2004 naar zijn huidige blik op de zaken. "Ik blijf bij de mening die ik verkondigd heb. Iserbyt heeft iets gedaan wat je niet doet bij collega's." Daardoor was hij onderwerp geworden van een onderzoek van een UCI-commissie.

"Ik heb zelf in die situatie gezeten", verwijst Wellens naar de straf uit zijn actieve carrière voor een karatetrap aan een supporter. "Dat was dan nog iets naar fans toe. Ik ben daar een seizoen later zwaar voor gestraft. Eli mag blij zijn dat hij nu drie wedstrijden aan de kant staat en niet binnen twee-drie maanden, wanneer er gestreden wordt voor de Wereldbeker."

UCI stelt voorbeeld met sanctie voor Iserbyt

Dat was voor hem op sportief vlak waarschijnlijk nog erger geweest. Wellens denkt wel dat de UCI een voorbeeld heeft willen stellen. "Ze willen bij de UCI wellicht dat renners deze dingen nooit meer doen en Iserbyt is als voorbeeld gebruikt. Het statement van de UCI is misschien wel terecht", kan hij zich vinden in een schorsing van drie crossen.

Van verzachtende omstandigheden is er wat Wellens betreft dus geen sprake. "Hij stampt wel een fiets van een collega stuk", tilt de ex-crosser duidelijk zwaar aan de actie van Iserbyt in Beringen. "Eli had misschien beter naar buiten gezegd wat er voordien gezegd is aan zijn adres, dan konden wij hem misschien beter verstaan."

Wellens ziet koelbloedige Kamp

Ryan Kamp reageerde sportief: voor hem hoefde een schorsing van Iserbyt niet. "Ik vond dat Ryan op het moment zelf ook heel koel bleef. Hij is niet de gemakkelijkste coureur, is verbaal sterk en kwakt er zich dikwijls tussen. Dat is ambetant, maar van het materiaal van een collega moet je afblijven."