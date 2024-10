Bart Wellens heeft scherpe mening over Eli Iserbyt na hommeles in Beringen: "Dat moet hij naar buiten brengen"

Eli Iserbyt ging zwaar over de schreef in de cross in Beringen door na te trappen op het wiel van Ryan Kamp na een valpartij. Uiteindelijk kwam hij er met een boete van 100 Zwitserse Frank en een diskwalificatie in Beringen vanaf.

In de vijfde van acht ronden ging het mis in Beringen. Iserbyt en Kamp gingen zij aan zij naar beneden in een afdaling en raakten elkaar. Ze gingen allebei tegen de grond, Iserbyt knalde vol op een houten paaltje. Zeer milde straf Toen hij opnieuw recht krabbelde stampte Iserbyt op het achterwiel van Kamp. Die kon daardoor niet meer verder. Iserbyt werd nadien ook uit koers genomen, maar kwam er dus al bij al nog goedkoop vanaf achteraf. Een boete van 100 Zwitserse Frank en daarmee is de kous af. Volgens Bart Wellens had het allemaal wel een veel zwaardere straf mogen zijn, maar zover lijkt het alvast vanuit de UCI niet te gaan komen. Laatste om te spreken, maar ... “Misschien ben ik de laatste die mag oordelen nadat ik ooit, in Overijse, een toeschouwer een karatetrap uitdeelde, maar opzettelijk het materiaal van een collega - als ik het bruut mag zeggen - naar de kloten stampen, dat doe je gewoon niet", aldus Wellens bij Het Nieuwsblad. "Is er geroepen naar Iserbyt? Als het echt te grof was, dan zou Eli er goed aan doen om wel te zeggen wat er geroepen is. Dan zou het zijn reactie wel kunnen verantwoorden.”