Ryan Kamp reageert als betrokken persoon op de schorsing van Eli Iserbyt en heeft een opvallende mening

Het was in Beringen dat het even hommeles was tussen Ryan Kamp en Eli Iserbyt. De Belgische kampioen had dan ook op het wiel van de fiets Kamp getrapt. Iserbyt krijgt nu een schorsing opgelegd.

Sporza had het met Kamp nog eens over deze kwestie, want het moet ook voor hem nog een week met veel heisa geweest zijn. "Het valt best wel mee eigenlijk", wil de 23-jarige veldrijder het ook niet overdrijven. "Ik kan er een hele week moeilijk over doen en wakker van liggen, maar het seizoen is nog lang. We kunnen ons daar beter op focussen."

Desondanks zal het incident tussen hem en Iserbyt wel nog even aanslepen door de schorsing voor de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal. De vraag is of die schorsing nodig was. "Het is niet aan mij om dat te beslissen. De UCI heeft zijn keuze gemaakt. Dat is misschien gebeurd in het belang van de toekomst, zodat zo'n dingen niet meer gebeuren. Ook zonder schorsing was het prima geweest voor mij."

Gesprek tussen Kamp en Iserbyt

Toch wel mooi dat Kamp zich op deze manier opstelt. Die schorsing zal er dus hoe dan ook komen. Er is vorige week ook nog persoonlijk contact geweest tussen Kamp en Iserbyt. "Zaterdagavond heeft hij vrij snel na de cross naar mij gebeld en hebben we het erover gehad. Toen was het voor mij al klaar. Het is gebeurd en het valt niet meer terug te draaien."

Tussen hen persoonlijk zijn er dus geen grote problemen meer. De verontschuldigingen zijn overgemaakt en aanvaard. "Iserbyt heeft me zijn excuses aangeboden en ik heb ze aanvaard. Ik zou niet weten waarom ik dat niet zou doen." Als ze elkaar weer tegenkomen in het crosswereldje, zal er voor hen dus een streep onder getrokken zijn.

Iserbyt crosst niet tot volgende zaterdag

Dat zal dus nog wel even duren, want tot en met volgende week zaterdag mag Eli Iserbyt van de UCI niet in actie komen.