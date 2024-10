Lander Loockx baalt opnieuw in Essen: "Door akkefietje tussen Adams en Aerts"

Opnieuw geen podiumplaats voor Lander Loockx in Essen. Al voor de derde keer op rij kreeg hij geen beloning voor zijn goede cross.

Vorig jaar werd Lander Loockx (27) ook vierde in Essen, in het seizoen 2021/2022 was dat ook het geval. Dit jaar viel hij opnieuw naast het podium, al was dat op een heel ander parcours dan de voorbije jaren.

De voorbije jaren was het in Essen vaak een modderbrij, dit jaar was het parcours razendsnel. Doordat er weinig bochten in het parcours lagen, bleef er een grote groep samen in de finale.

Het was daarom telkens zaak om goed positie te kiezen. Loockx zat in vierde positie, maar zag geen gaatje meer in de slotronde. "Adams en Aerts hadden een klein akkefietje. Ik kreeg het gat niet meer gedicht en eindigde zo voor de derde keer op rij in Essen op een vierde plaats", zei Loockx bij Het Nieuwsblad.

Veldrijden geen topprioriteit meer voor Loockx

Loockx rijdt sinds eind vorig jaar voor TDT-Unibet en heeft ook de weg ontdekt. De cross is daardoor niet meer zijn prioriteit. "Tot eind november ligt de focus op de cross." Daarna neemt Loockx een week rust om daarna op stage te gaan met de ploeg.

"In de kerstperiode rij ik nog enkele crossen, maar in principe wordt Gullegem (op 4 januari, nvdr.) mijn laatste wedstrijd in het veld." Daar kan nog iets aan veranderen als zou blijken dat Loockx in die periode superbenen heeft.