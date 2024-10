Europees kampioen Michael Vanthourenhout ziet duidelijke evolutie in het veldrijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Drie op drie voor Michael Vanthourenhout dit seizoen wat podiumplaatsen betreft. De Europese kampioen ziet wel een nieuwe generatie opstaan en meedoen voor de zeges.

Eind vorig seizoen werd het al duidelijk dat er een nieuwe generatie klaar stond. Joran Wyseure werd tweede op het BK en derde in Lille. In datzelfde Lille won Niels Vandeputte zijn eerste cross, in Oostmalle deed hij dat nog eens.

Die trend zet zich dit seizoen door. In Beringen werd Vandeputte derde, afgelopen weekend moest hij tevreden zijn met twee keer een tweede plaats. Wyseure werd vijfde in Beringen, in Ruddervoorde won hij voor het eerst.

Vanthourenhout blij met jongeren

Michael Vanthourenhout (30) verwelkomt de nieuwe concurrentie. "Het is heel tof dat er andere jongens bij komen. Het maakt de cross spannend en mooi", zei de Europese kampioen bij Het Nieuwsblad.

Vandeputte (24) en Wyseure (23) zullen ook de komende weken in de gaten moeten worden gehouden, weet Vanthourenhout. Ruddervoorde was zelfs niet het parcours van Wyseure, op de zware crossen komt hij nog meer tot zijn recht.

Zaterdag trekken de crossers naar het Nederlandse Heerderstrand voor de derde manche van de Exact Cross. Zondag staat in Overijse de tweede manche van de Superprestige op het programma, met opnieuw Eli Iserbyt aan de start.