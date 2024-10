📷 Nederlandse Demi Vollering laat de kritiek achter zich met prachtige vakantiefoto's

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Demi Vollering heeft officieel nog altijd geen nieuwe ploeg voor volgend jaar. Daar lijkt de Nederlandse zich weinig van aan trekken op vakantie in Turkije.

Op 6 oktober reed Demi Volling met de NCK, een nationale ploegentijdrit, haar laatste wedstrijd van het jaar. Met haar team WV Noord-Holland won Vollering met meer dan twee minuten voorsprong op de tweede.

Sindsdien geniet Vollering van vakantie, na een bewogen seizoen. Op het WK op de weg in Zürich werd Vollering vijfde, maar kreeg ze veel kritiek omdat ze haar landgenotes Vos en Markus er af reed in de finale.

Wisselvallig seizoen voor Vollering

Kopecky kon zo naar haar tweede wereldtitel op rij sprinten, Vollering viel dus naast het podium. Op het WK tijdrijden pakte de Nederlandse wel zilver, op amper 17 zeventien seconden van winnares Grace Brown.

De grootste ontgoocheling voor Vollering kwam er wellicht in de Tour. Door een val in de vijfde rit verloor ze bijna twee minuten, terwijl niemand van haar ploeg op haar wachtte. In de slotrit kwam Vollering uiteindelijk 4 seconden tekort voor het geel van Niewiadoma.

Intussen is Vollering dus op vakantie in Turkije. "Kalmeren na een drukke periode", schrijft Vollering. Al krijgt ze wel nog altijd negatieve reacties. Intussen is het wachten op de aankondiging van haar nieuwe ploeg voor 2025.