Tiesj Benoot lijkt voorkeur te verklappen voor nieuwe bondscoach: "Zie hem dat wel doen"

Bijna een maand na het vertrek van Sven Vanthourenhout als Belgisch bondscoach is er nog altijd geen opvolger voor hem aangesteld. Tiesj Benoot ziet Serge Pauwels wel als ideale opvolger.

Met 99 medailles als bondscoach in het veldrijden en op de weg was Sven Vanthourenhout bijzonder succesvol. Maar na het WK in Zürich nam hij afscheid en moet er een vervanger gezocht worden voor hem.

De twee namen die het meest genoemd worden zijn die van Serge Pauwels en Philippe Gilbert. Pauwels was assistent-bondscoach, Gilbert solliciteerde openlijk naar de job. Een beslissing is er nog niet genomen.

Volgt Pauwels Vanthourenhout op als bondscoach?

Tiesj Benoot, vaste waarde bij Vanthourenhout, weet niet wie het wordt. "Ik weet het oprecht niet. Maar het zijn grote schoenen om te vullen, dus het zal een sterke persoonlijkheid moeten zijn", zegt Benoot bij De Ideale Wereld.

"We hebben in België veel toppers of toch enkele wereldtoppers. Sven is er wel in geslaagd om die op één lijn te krijgen de afgelopen jaren op de grote kampioenschappen. Ik denk dat dat ook zijn grote kracht was. Het wordt niet evident voor zijn opvolger om dat verder te zetten."

Wat denkt Benoot van Serge Pauwels als nieuwe bondscoach? "Ik zie Serge dat wel doen eigenlijk. Maar ik weet het absoluut niet. Ik heb het er met Serge over gehad op het WK in Zürich en toen was er nog niets beslist."