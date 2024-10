Vansummeren en Vanendert zien Lotte Kopecky het roer helemaal omgooien: "Stel je voor..."

Lotte Kopecky sloot dit jaar af als nummer één op de UCI-ranking. Ze heeft al bijna alles gewonnen in het voorjaar, is het nu tijd voor een grote ronde?

Met een tweede zege in de Strade Bianche, een eerste keer Parijs-Roubaix en een tweede wereldtitel op rij heeft Lotte Kopecky opnieuw een uitstekend jaar achter de rug. De vraag is wat haar volgende doelen zullen zijn.

Vorig jaar werd Kopecky onverwacht tweede in de Tour de France Femmes, dit jaar deed ze hetzelfde in de Giro. Voor de slotrit in de Giro had Kopecky amper één seconde achterstand op Longo Borghini, maar kon die niet meer goedmaken.

Schittert Kopecky in de Tour en op WK in Rwanda?

Ook Johan Vansummeren denkt dat Kopecky nu op de grote rondes moet mikken. "Ze is intussen op een punt in haar carrière gekomen dat ze het zich kan permitteren om één jaar alles op dat doel te zetten", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Jelle Vanendert ziet echter nog een ander voordeel van het mikken op de Tour. "Stel je voor: ettelijke kilo’s kwijtspelen opdat je heuvelklassiekers als Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik kunt afvinken van je bingokaart."

In september staat dan ook het zware WK in Rwanda op het programma, waar Kopecky niet kansloos zou zijn als ze beter kan klimmen. "Het is maar een idee…", stelt Vanendert. Afwachten of Kopecky er ook zo over denkt.