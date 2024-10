Victor Campenaerts weet wat hem extra boost gaf voor Tourzege: "Ben ik 100% zeker van"

Victor Campenaerts maakte een droom waar door dit jaar een etappe in de Tour te winnen. De geboorte van zijn zoontje Gustaaf speelde daarin een grote rol.

Op 8 juni werd Victor Campenaerts voor het eerst vader, zijn vriendin Nel beviel van hun zoontje Gustaaf. De bevalling gebeurde in het Spaanse Granada, waar Campenaerts op dat moment op hoogtestage was.

Iets meer dan een maand later, op 18 juli, werd Campenaerts beloond voor zijn harde werk op hoogtestage. Campenaerts sprintte in Barcelonnette naar de zege in de 18de etappe van de Tour na een dag in de vlucht.

Vaderschap gaf Campenaerts extra boost

Meteen na de streep kreeg Campenaerts een telefoon in zijn hand geduwd met zijn vriendin Nel en Gustaaf naast haar aan de lijn. In de podcast Matt Stephens Unplugged blikte Campenaerts nog eens terug op de ritzege en de invloed van het vaderschap.

"Ik had het er onlangs nog over met Nel. Ik ben er 100% zeker van dat als ik geen vader was geworden, dat ik geen etappe in de Tour had gewonnen. Het vaderschap geeft gewoon zo'n mentale boost."

"Winnen in de Tour, het hoogste niveau, hangt altijd af van details. Je moet top zijn, maar het vaderschap gaf me nog een kleine extra boost. Dat zag je ook in de eerste tijdrit, waar Nel en Gustaaf aanwezig waren. Daar werd ik vijfde, een van mijn beste tijdritten sinds lang."