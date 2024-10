Enkel deze Belg kan Mathieu van der Poel van een nieuwe zege in de Rode van Vlaanderen houden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel won dit jaar de Ronde van Vlaanderen. Voor volgend jaar lijkt het voor Michel Wuyts al een uitgemaakte zaak dat de Nederlander opnieuw zal zegevieren.

Soudal-QuickStep lijkt ook volgend jaar niet de ploeg te worden die de Ronde van Vlaanderen zal binnenhalen. De ploeg verloor enkele grote namen voor het klassieke werk, omdat de aandacht volledig naar het rondewerk gaat met Remco Evenepoel.

Patrick Lefevere probeerde eventjes aan te dringen om Evenepoel Monumenten als Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen te rijden, maar het goudhaantje van Soudal-QuickStep zei resoluut neen tegen dat plan.

Dergelijke koersen wil hij in de toekomst zeker nog rijden, maar op dit moment passen die totaal niet in de voorbereiding op de Tour de France. Voor Michel Wuyts kunnen enkel de West-Vlamingen bij QuickStep een rol spelen in de voorjaarsklassiekers.

“Europees kampioen Tim Merlier, in '24 sneller dan Philipsen, kan zeker Gent-Wevelgem winnen. Yves Lampaert mag leidsman zijn voor jong buitenlands geweld”, is Michel Wuyts duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Paul Magnier is het grootste talent binnen de ploeg van Patrick Lefevere, maar dat is geen renner om volgend jaar al een dergelijk groot succes te boeken. “Potentieel Ronde-winnaar, over drie jaar. Na veel groeipijnen.”

Voor volgend jaar is er maar één optie. “Ook in 2025 wordt het voor de Lefevere-boys lijdzaam ondergaan als Van der Poel in de Ronde op 60 kilometer van de streep uitgelaten wegvliegt. Tenzij, ja, tenzij Evenepoel toch nog van gedacht verandert.”