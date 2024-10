Sporza heeft veel goed, maar ook een beetje slecht nieuws voor de wielerliefhebbers

ASO en EBU, de vereniging van Europese publieke omroepen, heeft een nieuwe overeenkomst gesloten. Daardoor blijven heel wat wielerwedstrijden op Sporza te bekijken.

De Tour de France en heel wat andere grote koersen zullen zeker al tot 2030 op Sporza te zien zijn. Dat is een gevolg van de nieuwe deal die ASO en EBU sloten.

Het gaat bij de mannen om de volgende koersen: Tour de France, Vuelta, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Waalse Pijl, Parijs-Nice, Dauphiné, Clasica San Sebastian en Parijs-Tours.

Over de Vuelta is er wel slecht nieuws. Volgend jaar zal de Ronde van Spanje nog integraal op Sporza te zien zijn. Vanaf 2026 gaat het om jaarlijks slechts 8 live-uitzendingen van etappes.

Ook voor het vrouwenwielrennen is er een nieuw akkoord. Daardoor zullen Tour de France Femmes, La Vuelta Femenina, Parijs Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl bij de vrouwen al zeker tot 2030 te bekijken zijn bij Sporza.

“Na de verlenging van onze overeenkomst met Flanders Classics tot 2031 en die van de wereldkampioenschappen wielrennen tot 2031, betekent dit nieuws dat alle belangrijke koersen voor lange termijn bij Sporza te volgen zullen zijn”, zegt hoofdredacteur Thomas Swannet.

“Dit is een stevige basis in ons rijk en divers aanbod, want we zien dat een populaire sport als wielrennen een belangrijke trekker is voor andere en kleinere sporten. Ook de consolidatie en uitbreiding van ons aanbod vrouwenwielrennen is heel belangrijk, want met Sporza willen we absoluut een voortrekkersrol blijven spelen bij de groei en ontwikkeling van vrouwensport.”