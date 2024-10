Wat is er aan de hand? Geen enkel ticket verkocht voor nieuwe Exact Cross in Nederland

Zaterdag is er voor het eerst de Exact Cross in Heerderstrand. De organisatie pakt alvast uit met één opvallende nieuwigheid.

De Exact Cross van Heerderstrand wordt een echte zandcross, precies zoals in Mol. Langs het strand is het zand goed te bereiden, maar koersdirecteur Bert Jan Hamer wijst ook op speciale stroken.

“Waarom speciaal? Het is lastig om lang door het zand te rijden, omdat het wel vrij droog is aan de bovenkant maar iets dieper is het zand vrij vochtig. We noemen het hier ‘werkzand’, je moet werken om erdoor te geraken”, vertelt hij aan Sporza.

De ronde bedraagt 2,9 kilometer en een vierde daarvan bestaat uit zandstroken. Toch verwacht Hamer zich aan een snelle cross die in Heerde, tussen Apeldoorn en Arnhem, gereden wordt, op 2,5 uur rijden van Antwerpen.

Opvallend is ook dat er nog geen enkel ticket verkocht is. “Hoe dat komt? Omdat de entree gratis is. Er zijn mensen die zeggen dat we hartstikke gek zijn”, gaat Hamer verder.

“Maar we hebben deze cross opgericht vanuit de liefde voor het veldrijden. We willen een mooi publiek bereiken. Het innen van entreegeld is niet onze eerste gedachte.”