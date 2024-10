Daan Soete reageert op The Masked Singer-deelname van Van Aert en pakt uit met opvallende anekdote over hem

The Masked Singer-deelname van Wout van Aert is het gespreksonderwerp van de dag. Daan Soete heeft zijn vriend zien optreden op tv.

Soete is een trainingsmakker van Van Aert en kreeg op Facebook berichten dat het wel eens Wout kon zijn die in het tv-programma zat. Daarna is de veldrijder van Ridley de beelden gaan bekijken. "Ik heb toen echt eens goed naar de stem geluisterd, maar kon die niet linken aan Wout", bekent Soete bij Sporza. "Al kon het wel, want erg goed zong hij niet."

Er brak een moment aan waarop hij zijn goede vriend dan wel herkende. "Pas toen ik de dansmoves van eekhoorn bekeek, begon ik echt te geloven dat hij het was. De manier waarop hij wandelde en bewoog ... Dat was hélemaal Wout. En al weet ik dat hij niet de beste danser is, die choreografie tot een goed einde krijgen, was écht wel een straffe prestatie."

Anekdote over Van Aert bij beloften

Het mag misschien niet helemaal verbazen dat Van Aert zich aan een muzikaal avontuur heeft gewaagd. Soete rakelt een anekdote op. "Bij de eerstejaarsbeloften deelde ik een kamer met Wout op stage. Daar maakte ik kennis met zijn liefde voor muziek. Eén nummer draaide hij grijs: Ai se eu te pego van Michel Telo. Niet dat hij het lied goed kon zingen, wel vond hij het enorm plezant."

Dat moet dan rond het jaar 2008 geweest zijn. Het werd ook een nummer 1 in België. Van Aert was blijkbaar zoals vele andere muziekliefhebbers in de ban van de tekst. "Hij was enorm gemotiveerd om het lied vanbuiten te kennen. Als ik het nummer nu hoor, moet ik nog terugdenken aan die stage", is het Soete bijgebleven.

Soete trots op Van Aert

Soete is best wel trots op wat Van Aert heeft neergezet in The Masked Singer. "Hij heeft het supergoed gedaan. Ik wist niet dat hij zo kon zingen en tegelijk zo'n choreografie aankon."