Georges Van Aert heeft zijn favoriete figuurtje in The Masked Singer (en dat is niet Eekhoorn)

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een verrassing was het niet vrijdagavond. Wout van Aert werd in The Masked Singer ontmaskerd als Eekhoorn.

Vorige week bracht The Masked Singer met Eekhoorn een extra figuur in het spel. Al werd meteen ook gesteld dat hij deze week ontmaskerd zou worden. Meteen viel de naam van Wout van Aert. “Ik werd al eerder gevraagd om mee te doen aan The Masked Singer”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. “Maar dat viel niet te combineren met mijn werk. Dit jaar kwam het idee om voor een week met een verrassingsgast te werken. Dat was ideaal.” De opnames vonden vlak voor de zomer plaats. Normaal zou Van Aert toen in de Giro rijden, maar door zijn valpartij in het voorjaar moest hij een streep door dat plan trekken. En zo kwam Van Aert toch in het programma. Dat wordt thuis ook gevolgd, want zoonlief Georges (3,5 jaar oud) kijkt heel graag naar het programma. Hij heeft zijn favoriete figuurtje, maar dat is helaas niet Eekhoorn. “Al begrijpt hij het concept van bekende mensen in de pakken nog niet helemaal. Hij zal wel schrikken als hij ziet dat zijn papa in het pak van Eekhoorn zit, maar om eerlijk te zijn is hij grotere fan van Giraf dan van Eekhoorn.”